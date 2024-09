Festa da Bergamota e Flores é atração em São Sebastião do Caí

Iniciada no dia 13, a Festa da Bergamota e das Flores em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, prossegue ao longo do fim de semana até o domingo (22), no Parque Centenário. Além da atração principal, a bergamota, e os seus derivados, com sucos e doces, a celebração apresenta 20 expositores de flores na edição de 2024.

inu ndaram 60% da área urbana da cidade - 500 empregos diretos e indiretos na cidade, e até o fim da semana a intenção é que 80 mil pessoas circulem pelo parque. O evento iria ocorrer entre maio e junho, mas devido às enchentes - que no período,foi transferido para setembro. Por causa disso, não haverá a exposição com a competição das espécies de bergamota, pois já passou o período de colheita da fruta. "O parque em si não foi afetado pelas chuvas, mas sofremos com a mudança por conta do período de colheita da fruta", comenta o presidente da 22ª Festa da Bergamota, Elton Sebastiany. Ele afirma que o evento gerouna cidade, e até o fim da semana a intenção é quecirculem pelo parque.

Uma das novidades da 22ª edição será o evento churrasco e fandango. Neste sábado (21), a partir das 17h, ocorrerá primeiro churrasco coletivo ao som de músicas tradicionais gaúcha em celebração a Semana Farroupilha. No festejo, cada visitante poderá levar um pedaço de carne ou adquirir no parque para assar o seu alimento em uma churrasqueira coletiva de 20 metros ao som dos Os Serranos, Paulo Costa e Gaúcho da Fronteira. "Isso promove a integração entre as pessoas. Enquanto a banda tocar terá churrasco", conta Elton Sebastiany.

Nesta edição, ocorrerá pela primeira vez o Espaço Coopera, em que 19 empresas da região Vale do Caí realizam palestra e atividades ao universo dos negócios durante todo o período da Festa da Bergamota. Junto a isso haverá a espaços para Agricultura Familiar e feira de artesanato.

Também, a Feira do Livro de São Sebastião do Caí acontece simultaneamente no parque no Parque Centenário que tem uma área de cinco hectares.

Com entrada gratuita na quinta-feira, 19, no Parque Centenário. Já na sexta-feira, 20, e no sábado estará no valor de R$ 20. E, no domingo, último dia, custará R$ 60. Para mais informações sobre os valores e compra dos ingressos e a programação completa no site (festadabergamota.com.br).