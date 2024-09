Festival da Primavera será atração no fim de semana em Garibaldi

Um evento para celebrar a cultura e a arte, culminando com o início da estação mais florida do ano. Em Garibaldi, o Festival da Primavera chega à sua terceira edição em 21 de setembro, no sábado. Durante o dia, atrações artísticas terão como palco um dos prédios históricos mais importantes do município: o Museu Municipal, que também estará aberto para visitação da comunidade e turistas.