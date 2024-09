Parque de Gramado vai reinaugurar castelo em outubro

Um dos parque mais visitados de Gramado está prestes a reinaugurar o seu castelo de entrada, tradicional ponto de fotos e contemplação dos visitantes. A revitalização do castelo de entrada e a criação deste novo complexo tornará o Mini Mundo ainda mais imponente, segundo a direção do espaço.

O espaço a ser inaugurado nesta primeira etapa - prevista para o início de outubro - contará com 806 metros quadrados. Nele estará incluso um novo hall de entrada onde funcionará a bilheteria, além de contemplar a ampliação da loja do parque e a instalação de estruturas complementares como banheiros e salas de apoio. A obra acrescenta 1.581m² de área construída no total, contando todos os pavimentos, inclusive os terraços, onde em uma segunda etapa serão criadas novas atrações. As torres mais altas da fachada têm cerca de 8 metros de altura.

"O projeto de revitalização do castelo de entrada parte do princípio de manter a estética e a proposta da concepção original de 1983, inspirada nas antigas cidades muradas europeias, muitas delas preservadas até os dias de hoje. Utilizando elementos medievais e clássicos, o objetivo foi criar um espaço acolhedor, com materiais e formas que se integram ao castelo original, preservando seu desenho e valor histórico, mas também oferecendo uma jornada inédita com mais conforto e acessibilidade aos visitantes", destaca o diretor do Mini Mundo, Guilherme Höppner.

Além do resgate histórico, o Mini Mundo busca, segundo a direção do parque, ampliar a experiência de visitação das milhares de pessoas que anualmente frequentam o parque. A ideia é que o ambiente lúdico ajude a fortalecer a imersão nos detalhes da cidade em miniatura, que segue em constante evolução com novas réplicas nacionais e internacionais.