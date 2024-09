Projeto da Feevale faz atendimentos a pequenos empresários

A Universidade Feevale, por meio do projeto social Sustentabilidade Econômica e Financeira promove atendimentos gratuitos direcionados a microempreendedores individuais (MEI) nos dias 18 de setembro, 23 de outubro e 6 de novembro, das 13h30min às 17h, na prefeitura de Campo Bom (avenida Independência, 800 - Centro Histórico). A atividade é feita em parceria com o executivo do município que busca orientar microempreendedores a regularizar a situação fiscal e facilitar o acesso à informação para manter os negócios operantes.

A professora e líder do projeto, Maristela Mercedes Bauer, explica que na Feevale, o projeto atende as pessoas físicas e jurídicas (MEI e Empresa de pequeno porte) mediante a agendamento. "Oportuniza o acesso do MEI a regularização das dívidas e a possibilidade de receberem auxílio no projeto social, para questões financeiras, organizacionais, implantação de ferramenta de controle", comenta Maristela sobre a importância da ação.