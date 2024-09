Feira de ciências em São Leopoldo premia jovens estudantes

Foram conhecidos os premiados da 12ª Mostra de Tecnologia e Inovação com Ciências (Motic), em São Leopoldo. Os estudantes contemplados receberam certificado de premiação,medalha, troféu e credenciamento para outras feiras científicas. Todos os participantes receberam certificados de participação.

Neste ano, apesar da catástrofe climática que afetou, em maior ou menor grau, todas escolas do município, a feira contou com 215 projetos de Pesquisa, Inovação e Ciências inscritos. "Ainda tivemos 32 municípios de fora da cidade e seis de outros estados. Isso mostra que a Motic virou referência nacional e internacional", disse o prefeito Ary Vanazzi durante a premiação. "Quem ganha com isso são os jovens que estão apresentando sua criatividade, sua inteligência para o mundo, e são orgulho para o pai e para a mãe", exaltou o chefe do Executivo.

A secretária de Educação professora Renata de Matos, destacou que o trabalho científico leva à sociedade ao horizonte da melhoria da qualidade de vida. "A ciência faz parte da vida e da escola. Não existe progresso tecnológico que não passe pelo desenvolvimento humano, e não existe escola sem pesquisa e sem curiosidade", falou a secretária, enaltecendo o trabalho de todos os envolvidos para que a feira acontecesse.

Os credenciamentos são baseados em critérios definidos pelas feiras parceiras. Também podem ser concedidas premiações adicionais, como bolsas de estudo e outras, que serão avaliadas pelos apoiadores e patrocinadores.

O evento reuniu estudantes e professores de São Leopoldo, desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Várias cidades do Estado e também de outras partes do Brasil e do mundo participaram com projetos científicos e inovadores, apresentados de forma presencial ou on-line.

Além das instituições de ensino de São Leopoldo, houve as outras cidades participantes do estado: Portão, Flores da Cunha, Sapiranga, Esteio, Estância Velha, Nova Petrópolis, Canoas, Sapucaia do Sul, São Vendelino, São José do Sul. Outros estados como Amazonas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul tiveram representantes, assim como participação de estudantes do Chile.

A professora Lisiani Moraes da Rosa, uma das coordenadoras do evento, anunciou os premiados. "É sempre um prazer imenso, a cada ano que a gente olha, notamos um público ainda maior nos encerramentos", disse agradecendo todos os envolvidos.