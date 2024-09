Economia de Caxias do Sul cresce 5,7% no mês de julho

O município de Caxias do Sul, na Serra gaúcha, apresentou crescimento na economia de 5,7%, em julho em comparação ao mês anterior, com todos os setores registrando resultados positivos. A indústria liderou o avanço, com uma alta de 6,8%, seguida pelos serviços, que cresceram 4,7%, e pelo comércio, com um aumento de 4%. Quando comparado ao mesmo mês de 2023, o desempenho da economia foi ainda mais expressivo, registrando uma elevação de 11,5%. Os dados são da CIC e CDL da local.

No acumulado dos primeiros sete meses de 2024, a economia de Caxias do Sul expandiu 7,7%. O setor de serviços foi o que mais contribuiu para esse resultado, com crescimento de 15,9%. A indústria teve um incremento de 5%, enquanto o comércio registrou uma alta mais modesta, de 2,3%. Entretanto, ao analisar o período de 12 meses, verificou-se um desempenho contrastante entre os setores: enquanto os serviços mantiveram um crescimento robusto de 17,2%, a indústria e o comércio enfrentaram retrações.

No mercado de trabalho, julho trouxe a criação de 291 novos postos formais, com destaque para o setor de serviços, que gerou 213 vagas. A indústria também contribuiu positivamente, com 170 novos empregos, enquanto os setores de agropecuária, construção e comércio apresentaram saldos negativos. No acumulado do ano, Caxias do Sul gerou mais de 6 mil empregos formais.

No âmbito do comércio exterior, a cidade registrou um crescimento de 587% no saldo da balança comercial em julho, quando comparado ao mês anterior. Contudo, em relação a julho de 2023, houve uma queda de 11,6%, e, no acumulado de 12 meses, a retração foi de 38,4%. Materiais de transporte representaram 41% das exportações, enquanto máquinas e aparelhos corresponderam a 49% das importações.

De acordo com o diretor de Planejamento, Economia e Estatística da CIC Caxias Tarciano Mélo Cardoso, as exportações somaram U$ 70 milhões em julho. Os principais destinos das exportações foram Estados Unidos, Chile e Argentina, e os principais fornecedores de importações foram China, Itália e Alemanha.