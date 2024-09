Avançam obras de estrada entre Caxias do Sul e Gramado

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos e a Subprefeitura de Vila Oliva, em Caxias do Sul, continuam com os trabalhos de detonação de rochas na Estrada Municipal Luiz Daneluz, localizada na comunidade de Santa Cruz, próximo à ponte Major José Nicoletti, conhecida como Ponte do Raposo. Essa ponte marca a divisa entre Caxias do Sul e Gramado, no distrito de Vila Oliva.

As detonações visam remover um banco de rochas com cerca de 500 metros de extensão para a reconstrução da estrada que foi destruída pelo Rio Caí durante as cheias provocadas pelas fortes chuvas em maio deste ano. Parte da estrada foi levada pelo rio e a única forma de restabelecer a via é retirando as rochas. A estrada, que segue interditada, é um importante ponto de conexão entre Caxias do Sul e Gramado.

Como alternativa para o trajeto a partir de Caxias do Sul, os veículos médios e pequenos podem utilizar a Estrada Municipal Arcido Giacomo Dall Agnoll, que passa pelas comunidades de São Paulo e São Maximiliano, em Santa Lúcia do Piaí. Esse desvio permite cruzar a ponte e conectar-se à comunidade de Nossa Senhora do Pedancino e Linha Brasil, em Nova Petrópolis, oferecendo uma rota alternativa para a região das Hortênsias enquanto as obras estão em andamento em Vila Oliva.