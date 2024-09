Ambulatório de Caxias do Sul completa seis meses de funcionamento

O Ambulatório de Ginecologia Referenciada, no Centro Especializado de Saúde (CES), completa seis meses de funcionamento neste mês de setembro, em Caxias do Sul. O loca já ofertou cerca de 900 atendimentos entre consultas e procedimentos para pacientes que precisam de atendimento ginecológico especializado.

Trata-se de um serviço de média complexidade que presta suporte para a Atenção Primária em Saúde, em especial aos médicos de Estratégia Saúde da Família (ESF). Na prática, esse serviço tem ajudado as pacientes a terem situações de saúde sanadas a nível ambulatorial, sem a necessidade de encaminhamento para serviços terceirizados ou cirurgias.

O serviço atende casos encaminhados pelas UBSs e realiza atendimento ambulatorial no próprio CES, este na estrutura do Ambulatório de Pequenas Cirurgias. O ambulatório acolhe casos como sangramento contínuo e outros. Conforme a avaliação do profissional de acordo com a complexidade do caso, a paciente pode ser referenciada para atendimento hospitalar, mas em muitas situações a resolução ocorre a nível ambulatorial. Com os atendimentos clínicos e procedimentos realizados no ambulatório, é possível solucionar a situação clínica da paciente em menos tempo, evitando o risco de agravamento do quadro ou a necessidade de encaminhamento para outro serviço.

O Ambulatório de Ginecologia Referenciada dá suporte à Diretoria de Saúde da Mulher, também por meio de capacitações técnicas para os médicos da rede. Em paralelo com o Ambulatório de Ginecologia Referenciada, desde fevereiro de 2022 funciona no CES o Ambulatório Municipal de Gestação de Alto Risco. A Saúde da Mulher conta ainda com a realização de mamografias e de ecografias mamárias, todas com os resultados 100% acompanhados.

