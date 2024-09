Estrela terá 'Dia E' de vacinação no fim de semana

Imunização direta com o público-alvo. Este é um dos objetivos do programa de vacinação escolar de Estrela, retomado nesta semana. De bons resultados em 2023, mas que precisou ser paralisada na atual temporada em razão das enchentes de maio, a ação visa aumentar a cobertura vacinal contra algumas específicas doenças que têm como alvo jovens estudantes.

A imunização realizada direto nas escolas da rede municipal de ensino teve seu primeiro dia na quarta-feira (11). Mais quatro escolas estão no roteiro preestabelecido ainda este mês. Para o público em geral, nova oportunidade para atualização do quadro de vacinas em geral será ofertada no sábado (14), com nova edição do Dia E. As iniciativas são da Secretaria municipal de Saúde de Estrela.

No caso da ação escolar, são oferecidas ao menos quatro diferentes vacinas que constam no Programa Nacional de Imunizações (PNI). Estas incluem a meningocócica ACWY, contra a meningite; a vacina contra o HPV, para prevenir cânceres causados pelo Papilomavírus Humano; a dT (Difteria e Tétano), além da vacina contra a Febre Amarela. Todas as vacinas são parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que busca proteger a população contra doenças infecciosas. Pais são previamente avisados, e caso queiram que seus filhos sejam imunizados precisam fazer com que crianças levem autorização e caderneta de vacinação, conforme orientações passadas de maneira prévia.