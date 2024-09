Após a Expointer, Parque Assis Brasil sedia a Semana Farroupilha

A partir da sexta-feira (13), alguns dos maiores nomes da música gaúcha vão embalar os gaúchos em shows e bailes no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, durante a Semana Farroupilha de Esteio. A festa, com entrada e estacionamento gratuitos e que se estende até o dia 22 de setembro, vai contar com nomes como Jorge Guedes & Família, Luiz Marenco, César Oliveira & Rogério Melo, Chiquito & Bordoneio, Luiza Barbosa e João Luiz Corrêa, entre outros grandes cantores e grupos de bailes.

Enquanto o som das gaitas, violões, guitarras, baixos e baterias não tomam conta do espaço, o que se ouve nos pavilhões Internacional, do Artesanato e da Agricultura Familiar do parque vem das serras, serrotes, martelos e furadeiras, entre outras ferramentas, utilizadas na montagem dos galpões das 109 entidades tradicionalistas. O evento ocorre 12 dias após o fim da Expointer no parque.

Primeiro a entrar no Assis Brasil este ano, o metalúrgico aposentado Dirceu Corrêa Gonçalves, 75 anos, é também um dos pioneiros na realização do evento no local. Ele conta que no ano 2000, junto com outros tradicionalistas esteienses, procurou a prefeitura para fazer a Semana Farroupilha no Parque Assis Brasil. O grupo ganhou um espaço aberto para montar os galpões dos cinco CTGs de Esteio e um pavilhão para fazer um baile, animado pelo cantor e gaiteiro Porca Véia. "Hoje, a gente tem esse evento enorme aqui, com mais de 100 piquetes e os CTGs, com uma boa estrutura e apoio", comentou o ex-conselheiro do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG).

Além de ser espaço de confraternização e festa, os piquetes tem um compromisso muito importante. Eles devem apresentar ao público uma Mostra Cultural durante a Semana Farroupilha, que este ano tem como tema o centenário de nascimento do poeta Jayme Caetano Braun, considerado o maior nome do verso regional gaúcho. A entrada de acampados e visitantes no Assis Brasil deve ser feita pelo Portão 7, que fica junto à Avenida Celina Kroeff. Ingresso e estacionamento são gratuitos.