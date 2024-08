Programa de irrigação é apresentado em Passo Fundo

"O Estado do Rio Grande do Sul traz ao produtor rural R$ 213 milhões disponíveis para auxílio e subvenção para irrigação nas suas propriedades", disse o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, durante o Seminário de Irrigação, realizado, em Passo Fundo, com a participação de cerca de 150 pessoas, entre produtores e lideranças municipais e regionais. O evento abordou a irrigação, com foco no aumento da produtividade, e a reservação de água.

O programa é destinado a todos os produtores rurais (pessoas físicas) de qualquer região do Estado, que podem encaminhar projetos para a implantação ou ampliação de sistemas de irrigação (por aspersão, localizada ou por sulcos) e para construção, adequação ou ampliação de reservatórios de água para fins de irrigação. O programa prevê benefício de 20% do valor do projeto, até o teto de R$ 100 mil por produtor para a implantação de sistema de irrigação. Kuhn destacou que o governo pretende investir mais de R$ 200 milhões em quatro anos e que, para 2024, ano de alavancagem do programa, já estão assegurados R$ 20 milhões.

O secretário alertou para a importância de falar de irrigação mesmo em períodos de chuvas, visto a necessidade de planejamento e investimentos para a implantação dos sistemas. Ele ressaltou ainda a forte relação entre irrigação, renda e qualidade de vida das famílias rurais.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Agropecuário da Emater, Carlos Gabriel Nunes, os produtores interessados em implantar os sistemas de irrigação em suas propriedades podem procurar os escritórios municipais da Instituição para buscar informações sobre a tecnologia, receberem avaliação do sistema mais adequado para sua propriedade e para a elaboração dos projetos, que contarão com a assistência técnica necessária para o desenvolvimento da atividade.