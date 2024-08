Rio Grande contará atrações em prédios históricos em setembro

A cidade de Rio Grande terá, em setembro, duas noites para que a população local possa conhecer os museus e espaços culturais da cidade. Essa é a proposta da quarta edição do evento Noite do Centro Histórico que ocorre nos dias 6 e 7 de setembro, na região central da cidade. O principal objetivo do evento é oportunizar que o público acesse e usufrua de diversos prédios históricos e museus do município.

Além de reconhecer o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade do Rio Grande, o evento busca valorizar o centro histórico como um local de convivência para a comunidade, salientando seus atributos turísticos e de lazer. O evento, que normalmente acontece em maio, foi transferido para setembro neste ano, e vem em edição especial com o tema "A Força do Povo Gaúcho". Em Rio Grande, o Centro Histórico foi o local mais afetado pela enchente de maio e junho. Por isso, o evento terá um papel importante na reconstrução desse espaço, além da retomada do setor cultural da cidade e região.

São diversos locais que estarão abertos nas duas noites. De acordo com a organização, estão previstas atividades na Biblioteca Rio-grandense, Câmara do Comércio, Catedral de São Pedro, Coleção Sacra do Museu da Cidade do Rio Grande, Fototeca Municipal, Mercado Público, Monumento-túmulo do General Bento Gonçalves da Silva, Paço Municipal, Praça Xavier Ferreira e Prédio da Alfândega.

A Noite do Centro Histórico 2023 levou para o Centro de Rio Grande mais de 10 mil pessoas, que lotaram museus e espaços culturais. Em 2024, nos dois dias, sempre das 18h à meia-noite, o público contará com palcos culturais, atrações nos museus participantes, teatro, dança, música, passeios de escuna, tiro de canhão, personagens históricos, ações itinerantes com a beleza dos prédios históricos iluminados como cenário.