Ruas de São Leopoldo recebem asfaltamento

As obras de capeamento asfáltico foram realizadas em São Leopoldo, nas ruas João Batista de Freitas, trecho da rua Guaratuba e trecho da avenida Atalíbio Taurino de Rezende, no bairro Scharlau. Para os próximos dias, também será feito o recapeamento da rótula da Avenida Atalíbio com a Thomaz Edison.

O investimento destas obras será de cerca de R$ 350 mil para aproximadamente 400 metros de vias. A ação faz parte do Programa Pavimenta São Léo, que já entregou diversas obras de pavimentação em ruas da cidade.

"Neste momento, nossas equipes estão focando nas ruas de áreas atingidas pelas cheias que foram bem danificadas neste período, para assim, podermos dar continuidade a este programa tão importante para nossa cidade", afirmou o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi.

Nesta segunda etapa do Pavimenta São Léo, a poder executivo municipal está investindo R$ 22 milhões para a realização das obras. Destes, R$ 6 milhões estão indo para as obras de calçamento com blocos de concreto e aproximadamente R$ 16 milhões em pavimentação, capeamento e recapeamento asfáltico.