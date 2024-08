25ª edição da Feira do Livro de Esteio é aberta ao público

A 25ª Feira do Livro de Esteio iniciou nesta semana segue até o sábado (17), no Espaço de Eventos Rei Pelé, bairro Santo Inácio. A solenidade da abertura foi marcada pelo tradicional gesto de tocar a sineta entre o público e pela presença corredor dos livreiros, o poeta, escritor e compositor e patrono desta edição, Alexandre Brito. A iniciativa foi organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer com apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc) e da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Inicialmente prevista para maio e cancelada em razão das enchentes que atingiram o Estado, a Feira do Livro conta com uma série de atividades como contação de história, espetáculos artísticos e culturais, palestras, bate-papos literários e lançamentos de livros, entre outras atrações. "O escritor Alberto Dal Molin Filho é o homenageado desta edição. Natural de Rio Grande, no Sul do Estado, é professor e mestre em Engenharia Mecânica com ênfase em Qualidade pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele é autor de seis livro.

Tanto patrono como homenageado doaram livros para a Biblioteca Municipal Rui Barbosa, que fica junto à Casa de Cultura Lufredina Araújo Gaya. Também presente no evento o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, destacou a importância da Feira para a cidade e para a formação de novos leitores e escritores. Ele comentou que está sendo feita uma reformulação dos acervos das bibliotecas das escolas e destacou que houve um aumento significativo da fluência de leitura ao final do terceiro ano, que passou de 45% para 89,7% em 2023.