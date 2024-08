Com investimento de R$ 2 milhões, clínica é ampliada em Farroupilha

O Domelle Centro Médico e Cirúrgico foi inaugurado em Farroupilha no dia 8 de agosto, reforçando não só a cidade, mas toda a região da Serra, como um polo de excelência em atendimento médico, clínico e cirúrgico. A nova estrutura de 600 metros quadrados oferece modernas instalações nas áreas de oftalmologia, ginecologia, emagrecimento saudável e dermatologia.

A ampliação do Domelle resultou de um investimento de R$ 2 milhões. A nova estrutura conta com um centro cirúrgico altamente avançado. "Nosso centro cirúrgico é um dos grandes diferenciais, permitindo a realização de cirurgias de pálpebra com laser de CO2, além de procedimentos de colocação de DIU, aplicação de laser e outros procedimentos estéticos, sempre com a segurança do acompanhamento de um anestesista, quando necessário", explica a doutora, Melissa Krindges.

Desde 2016, quando a clínica foi inaugurada em Farroupilha, já foram atendidos mais de 17 mil pacientes e realizados 1.500 procedimentos cirúrgicos. Com as novas instalações, o número de atendimentos por dia irá triplicar, devido ao aumento do corpo clínico e a disponibilidade de consultórios. A estimativa de aumento de procedimentos para o primeiro o primeiro semestre é de 40%.