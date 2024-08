Grupo São Pietro anuncia projeto de novo hospital privado em Canoas

O Grupo São Pietro anunciou um projeto para a construção de um novo hospital privado de alta complexidade em Canoas. O empreendimento contará com centro cirúrgico com 15 salas, hemodinâmica, emergência clínica e cirúrgica, radioterapia, oncologia, centro completo de diagnóstico, unidades de terapia intensiva para adultos e crianças, além de atender diversas especialidades médicas. As informações são do Grupo São Pietro.

O investimento total será de aproximadamente R$ 340 milhões, através de fundos de investimento e parceiros do grupo, como a construtora Tedesco que executará a obra e o escritório de arquitetura A3 Arquitetura e Engenharia, responsável pelo projeto arquitetônico do projeto inicial. O hospital terá uma localização estratégica e de fácil acesso, com o objetivo de reposicionar Canoas como polo da saúde.



Além de solucionar carências da cidade na área da saúde, o projeto prevê a abertura de 1.200 vagas diretas de trabalho. Segundo o sócio fundador do Grupo São Pietro, Daniel Giaccheri, o empreendimento foi pensado para suprir carências históricas da região. “O planejamento deste projeto em Canoas surgiu da necessidade de dar mais protagonismo e amparo para a população, que muitas vezes precisa se deslocar para ter um acesso a saúde de qualidade. Trata-se de um hospital voltado para alta complexidade, calcado na segurança do paciente e hotelaria 5 estrelas”, conclui Daniel.



O Grupo São Pietro possui clínicas, como a que é referência em atendimento no Hub da Saúde Maxplaza. Além disso, administra o Hospital Banco de Olhos São Pietro, o Prime Day Hospital em Porto Alegre e o Hospital da Visão em Novo Hamburgo; este último em fase de estruturação para reabertura. Referência em gestão e atendimento em saúde, dispõe de um corpo técnico formado por cerca de 500 colaboradores diretos, além de mais de 220 médicos especialistas que atuam em diversas unidades do grupo. Apenas em 2023, foram realizadas mais de 234 mil consultas, 556 mil exames e 44 mil procedimentos cirúrgicos, totalizando 835 mil atendimentos em todas suas unidades.