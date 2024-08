Ônibus de Passo Fundo passam a ter bilhetagem eletrônica

O transporte público de Passo Fundotem passado por uma modernização. O primeiro passo foi a implementação da bilhetagem eletrônica nos ônibus da Coleurb e Codepas, que começou em agosto.

A preparação para a implantação da bilhetagem eletrônica começou em julho, com o cadastro dos cidadãos, incluindo beneficiários de descontos (caso dos estudantes, que pagam meia tarifa) e gratuidades (idosos e Pessoas com Deficiências). O mês também foi marcado pelo início da compra de créditos para os cartões por meio do site da Coleurb. Nesse caso, a recarga fica disponível em até 72 horas após a confirmação do pagamento.

Ainda é possível pagar a passagem com dinheiro ou passagem vermelha, que não tem prazo limite de uso. Os idosos com mais de 65 anos e PcD’s podem seguir apresentando o documento ao motorista. Já os vales-estudantis serão aceitos até esta sexta-feira (9). As chamadas “passaginhas” podem ser convertidas em créditos no cartão do estudante, limitado à cota mensal de 80 ou 110 passagens.

A empresa afirma que 71% dos estudantes, além de 5.551 idosos tinham realizado cadastro para uso da bilhetagem eletrônica. No total, incluindo usuários comuns, mais de 20 mil cartões foram confeccionados. Os passo-fundenses também contam com cinco ônibus novos adquiridos pela Coleurb, que já estão operando em várias linhas e atendendo quase todos os bairros da cidade. Os veículos possuem tecnologia Euro 6, reduzindo a emissão de gases poluentes em 75%. Outros 35 carros seminovos estão em processo de integração à frota, formada por 91 ônibus.