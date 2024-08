Gramado terá fim de semana com possibilidade de neve

Pela primeira vez em 2024, a cidade de Gramado tem a possibilidade de neve. Segundo os institutos de meteorologia, a chance do fenômeno acontecer é pequena, mas pode ocorrer a partir de sexta-feira (9). O fim de semana tem previsão de temperaturas negativas na cidade da Serra que, ainda por cima, terá a abertura da 52º edição do Festival de Cinema de Gramado . Segundo os institutos de meteorologia, a chance do fenômeno acontecer é pequena, mas pode ocorrer a partir de sexta-feira (9). O fim de semana tem previsão de temperaturas negativas na cidade da Serra que, ainda por cima,, também na sexta-feira, além da comemoração do Dia dos Pais , no domingo. (11)

"Na sexta, há uma pequena chance de neve rápida na Serra gaúcha. Na madrugada de sábado, ainda há possibilidade, especialmente entre Cambará e São José dos Ausentes", comenta Marcelo Schneider, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ele explica que a neve é um evento peculiar que depende de vários fatores, como a formação de uma baixa pressão atmosférica no oceano que traz a umidade no Rio Grande do Sul. É necessário também a entrada de uma forte massa de ar polar que provoca temperaturas perto de zero que aliado com a instabilidade e umidade que geram a formação do floco de neve. Os três elementos estarão presentes no Estado a partir de sexta-feira, porém, Marcelo afirma que, mesmo assim, se ocorrer, a neve será rápida e localizada.

O ultimo evento de neve em Gramado foi registrado em julho de 2021. A chance do fenômeno ocorrer traz, por consequência, uma busca maior pelo turismo na Serra gaúcha, uma boa notícia no período de retomada pós-enchentes. Em Gramado, por exemplo, o setor é responsável por 86% da economia do município, de acordo com o Ricardo Reginato Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado. Além disso, emprega aproximadamente 10 mil pessoas na cidade.

"Com a expectativa de neve, a procura aumenta pela curiosidade de quem não conhece o fenômeno climático , assim como outros aproveitam para unir frio com a gastronomia", comenta o presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias, (Sindtur Serra Gaúcha), Cláudio Souza.



Ocupação dos hotéis e pousadas para o fim de semana pode chegar a 60%



Número, apesar de ser abaixo do comum para a época, é comemorado pelo setor SECRETÁRIO DE TURISMO DE GRAMADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A ocupação dos hotéis e pousadas em Gramado tem estimativa de alcançar 55% a 60% para o fim de semana, de acordo com a secretaria de Turismo da cidade. Para efeito de comparação, no fim de semana passada, as hospedagens ocuparam 40% dos leitos da cidade. O número, apesar de baixo para essa época do ano - em 2023, foi de 90% - é comemorado pelo setor.

tivemos prejuízos de R$ 550 milhões no setor turístico na região", conta o presidente da Sindtur Serra Gaúcha, Cláudio Souza. A Serra gaúcha foi impactada pelos efeitos da enchente de maio, sobretudo com o fechamento do Aeroporto Salgado Filho, que só deve retornar em outubro . "Contando os meses de maio, junho e julho", conta o presidente da Sindtur Serra Gaúcha, Cláudio Souza.

Os impactos podem ser conferidos, também, nas ocupações da rede hoteleira de Gramado do mês passado - período de grande público. Em julho do ano passado, por exemplo, a taxa de ocupação na região era de 85% e no mesmo período deste ano, 55%. De acordo com o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato Bertolucci, o público maior é do próprio estado, seguido das localidades adjacentes, como, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, além de estrangeiros da Argentina e Uruguai.