Festival de Cinema de Gramado transforma a Serra Gaúcha em epicentro do audiovisual

Em um espírito que mistura a celebração à Sétima Arte com o desejo coletivo de retomada depois dos percalços recentes, Gramado recebe, de 9 a 17 de agosto, a 52ª edição de seu mais que tradicional Festival de Cinema. Durante oito dias, a Serra receberá a exibição de sete Longas-Metragens Brasileiros (todos estreando no País), cinco Longas-Metragens Gaúchos e 16 Curtas-Metragens Gaúchos, além de debates e eventos paralelos.

Os Longas Brasileiros serão exibidos presencialmente em Gramado, entre os dias 10 e 16 de agosto, no Palácio dos Festivais. Ao total, serão entregues 33 Kikitos e 11 troféus Assembleia Legislativa, além de homenagens com os troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado. O Festival entregará, ainda, três Prêmios O Futuro nos Une e o Troféu Leonardo Machado, além do Troféu Sirmar Antunes, em parceria com a Assembleia Legislativa.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira, às 16h, na Sociedade Recreio Gramadense. Aberta à comunidade, o evento trará a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob regência do maestro convidado Júlio César Wagner, com um repertório de trilhas de filmes nacionais e internacionais, além de homenagens especiais, em alusão aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, ao Rio Grande do Sul e ao automobilista Ayrton Senna. Após a cerimônia, será exibido, fora de competição, o novo longa de Karim Aïnouz, Motel Destino, que estreia no Brasil depois de ser aplaudido por mais de 12 minutos em Cannes.

Em sua oitava edição, o Conexões Gramado Film Market, espaço dedicado ao mercado dentro do Festival de Gramado, trará painéis, capacitações, mostras especiais e rodadas de negócios. Uma das novidades é a mostra de games, em parceria com o Cluster GameRS.