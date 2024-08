Instituto Maria Schmidt assume a gestão do Hospital Viamão

O Hospital de Viamão realizou a transição na gestão do serviço, que agora passa para o Instituto Maria Schmidt (Imas). A empresa foi contratada de forma emergencial por parte da prefeitura da cidade, que adquiriu a estrutura física anteriormente pertencente à Fundação Universitária de Cardiologia (FUC). A expectativa é de que a prestadora possa retomar serviços que acabaram sendo fechados pela antiga gestão, como as cirurgias gerais eletivas - que agora já estão reativadas.

A transição já passou a valer a partir desta quinta-feira (1). A transição foi acompanhada pela diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da Secretaria Estadual da Saúde, Lisiane Fagundes. A diretora aponta algumas dificuldades de prestação de serviço que ocorreram de alguns anos para cá, citando o fechamento da maternidade, ocorrido em 2020. "Foi uma situação muito complicada, porque é um município com quase 250 mil habitantes. Não ter a maternidade foi um baque para a cidade e acabou sobrecarregando outros serviços", disse Lisiane.

A aquisição do hospital por parte da prefeitura teve a participação do governo do Estado. O empréstimo ocorreu por meio do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados sem fins lucrativos - conveniados ao Sistema Único de Saúde - e dos Hospitais Públicos (Funafir).