Prefeitura contrata empréstimo para compra do Hospital Viamão

O prefeito de Viamão, Nilton Magalhães, assinou o contrato de crédito para empréstimo financeiro que vai permitir a aquisição do Hospital Viamão pelo município. Essa operação, no valor de R$ 24 milhões, foi possível com a ajuda do governo do Estado, através do Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados (Funafir). A cerimônia contou com a presença da secretária estadual de Saúde (SES), Arita Bergmann