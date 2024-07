Metroplan atualiza a tabela horária de ônibus metropolitanos

A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) atualiza, nesta quinta-feira (1), a tabela de horários das operações das linhas dos ônibus na Região Metropolitana. A empresa é responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo intermunicipal de 73 municípios no Estado. Por causa das enchentes de maio, as tabelas estavam operando em regime especial.

As companhias de ônibus tinham até o dia 31 de julho para enviar as informações sobre as operações. No entanto, a Metroplan afirma que não haverá retomada completa de todas as linhas e os horários, pois houve uma redução de 70% do número dos passageiros, de acordo com o técnico operacional da Diretoria de Transportes Metropolitanos da Metroplan, Danilo Lando.

Além disso, a sede da Metroplan, na rua José do Patrocínio, foi inundada. Com isso, os servidores que armazenavam o banco de dados da pasta foram destruídos. "Estávamos trabalhando com planilhas que as companhias iam nos enviando. A volta completa foi efetivada há 20 dias atrás. A partir de quinta-feira iremos ter a tabela atualizada com os horários das operações, com informações como a suspensão ou ampliação das linhas e horários. Para assim poder fiscalizar e averiguar as justificativas das empresas", conta o executivo.

De acordo com Danilo, o movimento de queda no fluxo de passageiros já havia ocorrido com da Covid-19. "Em comparação a 2019 reduziu 70% o fluxo de pessoas", aborda. Ele também avalia que, conforme for aumentando o número de passageiros as companhias irão ampliar os horários do coletivos. E, com isso, há uma tendência na normalização dos serviços, porém, depende da demanda.

Nas redes sociais, passageiros que necessitam do transporte por ônibus das cidades da Região Metropolitana para Porto Alegre reclamam da má qualidade dos serviços prestados pelos transportes coletivos. Entre eles, a empresa SOGIL que realiza o deslocamento de Gravataí e Porto Alegre. A superlotação e os cancelamento expressivo das linhas dos ônibus são as queixas mais comuns dos usuários.

Em nota, a SOGIL respondeu a reportagem que a oferta atual de horários do transporte coletivo não será retomada complementarmente devido a queda do número de passageiros. E que está acompanhando de perto as demandas e diariamente realizando as adequações de linhas e horários necessárias para um melhor atendimento aos clientes.

usuários podem ser feitas pelo e-mail ( A Metroplan pede que solicitações, reclamações, informações e sugestões pelos [email protected] ). O atendimento por telefone ainda não foi retomado. "É fundamental a população nos informar das linhas que não estão operando", comenta Danilo Lando. Ele complementa diz que o prazo para a resposta é de cinco dias úteis.