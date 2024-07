Aplicativo MixMob fica fora do ar em Novo Hamburgo

O aplicativo do MixMob, do transporte público de Novo Hamburgo, ficará fora do ar durante a quarta-feira (31) para uma atualização, que irá incluir os 37 novos horários de ônibus que passam a circular a partir de 1º de agosto. O app é usado pelos usuários para consultar horários, linhas e acompanhar o mapeamento dos ônibus em tempo real e retorna à ativa no dia seguinte.