São Leopoldo prossegue com obras para recuperação de diques

A prefeitura de São Leopoldo entrou na fase final das obras de recomposição do sistema de proteção de cheias no bairro Vicentina, próximo à casa de bombas da avenida João Corrêa. No local, a Secretaria Municipal de Obras e Viação concluiu, ainda em junho, a parte estrutural que acabou solapada pela elevação do Rio dos Sinos e no momento realiza o alteamento da estrutura do dique em 25 centímetros, que deve chegar, em um primeiro momento, até o bairro Campina.

Os trabalhos concentram-se na colocação de argila e compactação. O projeto prevê ainda a elevação estrutural de mais 25cm em toda a sua extensão.

Na terça-feira (30), o prefeito Ary Vanazzi, acompanhado do titular da pasta de Obras e Viação, Geraldo Passos, do diretor-geral do Semae, Maurício Miorim, e de engenheiros, esteve vistoriando os trabalhos. "Isso vai dar uma segurança muito maior e uma tranquilidade para a nossa comunidade. A partir desse levantamento, nos próximos 30 a 40 dias, deveremos ter quase todos eles prontos. Daqui iremos até o Arroio Cerquinha e de lá até a Vila Brás", disse Vanazzi.