Mais de cinco milhões de sementes são lançadas para recuperar áreas degradadas no Vale do Taquari

Para marcar o Dia de Proteção às Florestas, que ocorreu no dia 17 de julho, o governo do Estado, o Exército Brasileiro e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) realizaram uma ação para devolver a cobertura de vegetação nativa a áreas que sofreram deslizamentos de terra no Vale do Taquari. A iniciativa também contou com a colaboração de estudantes de escolas públicas da região.

O lançamento de cerca de cinco milhões de sementes via aérea foi uma das estratégias encontradas pelas equipes técnicas para abranger a maior área possível em locais de difícil acesso. De helicópteros do Exército e da Polícia Rodoviária Federal centenas de mixes de sementes produzidos pelos alunos e embalados em papel de germinação, que cria condições favoráveis para a germinação das sementes, foram lançados em áreas afetadas. Entre 29 de abril e 30 de maio, o Estado registrou 4.374 alertas de deslizamentos de todos os portes, em 146 municípios durante o maior desastre climático do RS.