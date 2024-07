UCPel inaugura dois novos prédios para atendimentos

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) realiza a entrega, nesta sexta-feira (19), às 16h, dois novos prédios de atendimento de Ginecologista, Obstetrícia, Pediatria, Otorrinolaringologia e Oftalmologia no Campus da Saúde Franklin Olivé Leite, em Pelotas, no Sul do Estado. O evento contará com a presença de aproximadamente 250 pessoas, entre as autoridades públicas presentes, estarão o governador do Estado, Eduardo Leite. O investimento feito chega a R$ 20 milhões.

São dois prédios com uma área total de mais de 3.000 metros quadrados "Queremos disponibilizar para a sociedade um atendimento qualificado em um área física digna. Buscamos equidade no atendimento que é um dos princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS)", comenta o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Junior, sobre a importância da construção dos quarenta consultórios.

O gestor da instituição de ensino também informa que a inauguração dos espaços será um ato simbólico, pois os serviços de ginecologia, obstetrícia, pediatria, oftalmologia e otorrinolaringologia já estão disponíveis à população.

No total, a área de saúde da UCPel tem 80 consultórios médicos, 27 consultórios odontológicos em três clínicas e uma clínica de fisioterapia. E realiza aproximadamente 994 atendimentos por ano para toda a região sul do Estado.

Além dessa entrega, a UCPel já trabalha na construção de um hospital de simulação para os alunos dos cursos da área de saúde. Trata-se de um local que disponibilizará modelos de sistemas computacionais para professores e alunos simularem casos clínicos da vida real. A iniciativa será inaugurada em março de 2025. "A simulação será desde da chegada do paciente na ambulância até a alta hospitalar. É o meio do caminho entre a teoria e prática com os pacientes", explica o gestor da UCPel.

Essa iniciativa permite aos alunos repetir as simulações quantas vezes forem necessárias e com isso minimiza a possibilidade de erros com os pacientes reais. O hospital terá também laboratório de inovação, simuladores de pele e face artificial, simulação para intubação e drenagem torácica.

"Nós acreditamos muito no trabalho da educação e de assistência do SUS, no encontro da pesquisa e da assistência à população. As obras no Campus continuam até que a gente vire a cidade do SUS e vai até o final de 2025", comenta sobre a revitalização dos locais nas áreas de ambulatórios, odontologia, psicologia, enfermagem, fisioterapia e atendimento cirúrgico. Do conjunto de seis mil metros quadrados, dois mil metros quadrados estão finalizados, segundo José Carlos Pereira Bachettini Junior.