Coleta de lixo em Cachoeirinha será normalizada na próxima semana

Bairros de Cachoeirinha enfrentam, desde o início de julho, problemas com o acúmulo de lixo. A situação aconteceu devido à paralisação de dois dias, semana passada (9), dos funcionários da FG Soluções Ambientais. A empresa terceirizada, responsável pelo serviço não realizou o pagamento dos salários dos 150 trabalhadores que atuam na cidade. Segundo a prefeitura, o repasse dos valores foi feito dentro do período estipulado em contrato.

"Pagamos a empresa para continuar o serviço no caso, mas a prefeitura não estava em atraso. Temos um prazo legal de 30 dias para pagamento", comenta o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Paulo Martins. O chefe da pasta aborda que ainda há 30% do recolhimento do lixo orgânico em atraso, devido a interrupção dos dois dias de trabalhos. Ele deu uma estimativa para a normalização. "A partir de quarta-feira da semana que vem (24), nós normalizaremos 100% dos nossos serviços da coleta de lixo em Cachoeirinha", promete o chefe da pasta.

Procurada pela reportagem por dois dias, representantes da FG Soluções Ambientais não retornaram os contatos para falar sobre os planos de trabalho para os próximos dias.

No município, são sete caminhões que realizam diariamente a retirada dos resíduos no turno da manhã e noite. A paralisação ocorreu apenas no período da manhã durantes os dois dias. Em média são recolhidos e levados mensalmente 3.100 toneladas para o aterro sanitário de São Leopoldo, no Vale do Sinos.

O secretário ainda comenta que os bairros Chácara das Rosas e Nova Cachoerinha são os mais afetados pelo acúmulo de resíduos. "Tem esses dois bairros fortemente afetados, mas situação foi ruim para todo mundo", aborda Paulo Martins.

Outro agravante é o descarte incorreto do lixo realizado pela população nos 1.700 contêineres distribuídos por toda a cidade de Cachoerinha. "Já vimos roupeiros, madeira, resto de obras resíduos, tudo o que jeito, e esse não é o local adequado para isso. A nossa coleta é de material orgânico. E isso atrapalha o nosso trabalho", aborda o secretário. Cachoeirinha conta com dois depósitos próprios para os entulhos, localizados no bairro Granja e na Vila Bom Princípio.

Além disso, o município contará com um Ecoponto - local que faz a destinação correto dos resíduos secos, como, móveis, galhos, restos de obras. No entanto, ainda não está definido o local