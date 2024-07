Escolas públicas de Gravataí recebe contêineres para projeto de coleta seletiva

A prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem Estar Animal e Secretaria Municipal de Educação, deu início ao projeto de instalação de contêineres para coleta seletiva nas escolas municipais de ensino infantil e fundamental. O projeto, que contempla todas as instituições, saiu do papel com as instalações na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Olenca Valente e Escola Municipal de Ensino Infantil Olenca Valente, localizadas no bairro Novo Mundo.