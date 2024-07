Estudo analisa a qualidade da água em escolas de Canoas

Um grupo trabalha na análise da água de Canoas após as enchentes do mês de maio. O estudo é feito por professores nos laboratórios da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O objetivo é assegurar a integridade e a salubridade dos reservatórios por meio de investigações físico-químicas das amostras de água coletadas nos estabelecimentos de ensino.

A ação faz parte do Programa Reconstruir-RS, do governo do Estado, que mobiliza profissionais voluntários para prestar apoio técnico após enchentes no mês de maio. Os laboratórios da universidade, no campus Canoas, estão sendo usados para verificar os níveis de cálcio e magnésio, possíveis contaminações, cromo tóxico, acidez ou alcalinidade e clareza da água, entre outras análises.

Foram vistoriadas 41 escolas nos bairros atingidos pelas cheias em Canoas. A coordenadora dos Laboratórios da Ulbra no campus Canoas, Roberta Rocho afirma que a ação reforça o valor da solidariedade e a força da união em tempos de crise. "A Ulbra contribui, mais uma vez, assegurando a potabilidade da água. Além disso, contribuiremos para a produção de materiais técnicos que servirão como modelos futuros", complementa

O projeto também visa promover conhecimento, disponibilizando procedimentos operacionais de limpeza, higienização e sanitização seguros, bem como orientação técnica para execução, explica Renata Farias Oliveira, docente dos cursos de Engenharia e Biomedicina da Ulbra e conselheira da Câmara Especializada em Engenharia Química do Crea-RS. Segundo a professora, a água foi coletada de torneiras das escolas municipais de Canoas. "Eu vou fazer o parecer técnico com recomendações. Por exemplo, a caixa d'água deve ser limpa e reavaliada. De acordo com o que for encontrado, faremos análise de parâmetros", enfatiza.