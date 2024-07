Até o dia 10 de agosto ruas de Canoas estarão limpas, afirma secretário de Serviços Urbanos

Mais de dois meses após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o cenário ainda assusta em alguns municípios. Dentre eles está o de Canoas. O grande problema da cidade é o acúmulo de lixo que se vê em diversos pontos. Segundo a Administração Municipal, até o fim do próximo mês essa situação deve estar resolvida.

Em frente às residências é possível visualizar pilhas de lixo que aguardam o recolhimento. Porém, essa quantidade de resíduos é pequena se comparada aos depósitos temporários de entulho espalhados por Canoas. No momento, são três os locais utilizados como depósito:

• Avenida Guilherme Schell, embaixo do Viaduto da BR-386

• Esquina das ruas David Canabarro e Santo Antônio

• Irineu Carvalho de Braga, 2400

Entulhos e rejeitos continuam nas ruas dois meses após as enchentes TÂNIA MEINERZ/JC

Entretanto, esse número diminuiu. Isso porque o estacionamento do parque Eduardo Gomes, local que vinha sendo utilizado para esses fins, teve de ser interditado por conta da superlotação.

Na última quinta-feira (4), além das montanhas de alguns metros de altura no terreno do estacionamento, havia uma quantidade exorbitante de resíduos do lado de fora. Para exemplificar, percorrendo a Rua Oliveira Viana de carro, que fica nos fundos do estacionamento, foi possível verificar que a pilha de lixo se estendia por, em torno, de 500 metros.

O que diz a prefeitura

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos de Canoas, Lucas Lacerda, a prefeitura já tem trabalhado com uma operação especial focada na limpeza desses resíduos. São 538 maquinas, em torno de 700 pessoas mobilizadas e seis bairros atendidos 24 horas por dia. "Até esta terça-feira (9) já são 196 km de vias limpas na cidade", informa.

A exemplo de Porto Alegre, todos os entulhos serão encaminhados ao aterro de inertes Unidade de Valorização de Resíduos da Construção Civil São Judas Tadeu Ltda. "Esse transporte já iniciou e nos próximos dias será intensificado. Serão contratadas 20 carretas, exclusivamente, para fazer esse trabalho", descreve o secretário.

Perguntado sobre prazos, Lacerda afirma que até o dia 10 de agosto as ruas de Canoas já estarão limpas e que até o fim do mês a área do estacionamento Eduardo Gomes também já terá sido evacuada. Posteriormente, em setembro, os outros depósitos de resíduos também serão esvaziados e estes encaminhados ao aterro de inertes.