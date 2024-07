Cooperativa de Encantado faz carregamento para as Filipinas

A Cooperativa Dália Alimentos, de Encantado, realizou seu primeiro carregamento para as Filipinas neste mês de julho. A nova habilitação expande os horizontes da cooperativa, que recentemente se tornou apta a exportar cortes de frango e suínos para o país localizado no Sudeste da Ásia.

Para o presidente do Conselho de Administração, Gilberto Antônio Piccinini, a conquista de um dos principais mercados de proteína animal é um alento em meio às adversidades causadas pelas catástrofes climáticas no RS. "Esta é mais uma conquista que evidencia a força dos Destemidos. O acesso a este novo mercado reforça o comprometimento e o empenho dos nossos associados e colaboradores", afirma Piccinini.

Já o presidente Executivo, Carlos Alberto de Figueiredo Freitas, ressalta a importância do mercado filipino, pois o país asiático importa volumes expressivos de carnes, tanto suína quanto de frango. "As Filipinas têm preços atrativos, e, portanto, positivo para as empresas do segmento. Já estamos com grandes expectativas em relação a bons negócios, sendo que o frigorífico já realizou carregamentos de cortes suínos congelados", pondera Freitas.

Baseado nas informações da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a supervisora de Exportação, Silvana Todeschini Gomes, avalia que a abertura do mercado filipino ocorreu após a visita de técnicos das Filipinas ao Brasil, quando avaliaram o sistema de defesa sanitária animal, incluindo granjas de suínos e aves no estado do Rio Grande do Sul. "A secretaria divulgou que o feedback positivo dessa missão destaca a excelência do sistema sanitário brasileiro e a capacidade de mitigação de riscos", relata Silvana, elogiando o atual sistema de defesa sanitária do país.

Segundo Silvana, essa nova habilitação para o Sudeste Asiático chega em um momento importante, pois a cooperativa retomou plenamente suas operações frigoríficas após uma pequena pausa devido à tragédia climática que causou interrupções significativas na logística. "O mercado de proteínas nas Filipinas tem se destacado como uma importante oportunidade para exportadores brasileiros. Em 2023, o Brasil exportou aproximadamente 345 mil toneladas de carne suína e de frango para o país asiático", destaca, observando que este mercado significativo para o Brasil tem sido o segundo maior destino de exportação, atrás apenas da China.

Em relação ao consumo de carnes nas Filipinas, há uma diversificação influenciada por fatores culturais, econômicos e de saúde. "Conforme estudos, as carnes suína e de frango são as mais populares e desempenham um papel importante na dieta filipina. O consumo per capita de carne suína no país tem mostrado tendências de crescimento e desafios nos últimos anos. Em 2023, foi estimado em 15 kg por habitante", salienta Silvana T. Gomes.

A supervisora ainda revela que os dados mostram um aumento na importação de suínos e frangos por parte do país asiático devido a uma combinação de fatores, incluindo a crescente demanda interna e desafios na produção local. "Em 2024, o país continua importando essas proteínas animais principalmente dos Estados Unidos, Canadá e países da União Europeia, para suprir a demanda doméstica que a produção local não consegue atender totalmente."