RS faz primeiro embarque de carne suína com destino às Filipinas

Nesta terça-feira (25), ocorreu o primeiro embarque de carne suína gaúcha com destino às Filipinas. O produto tem como origem frigoríficos da empresa Alibem em Santo Ângelo e Santa Rosa, e é a primeira exportação realizada pelo Rio Grande do Sul para o país asiático.



"Esse é mais um avanço do Rio Grande do Sul para a abertura de novos mercados aos produtos gaúchos. Mostra a excelência da defesa sanitária animal do Estado, com protocolos que garantem a segurança alimentar e que fazem a nossa proteína animal chegar a outros países", afirma o secretário da Agricultura, Clair Kuhn.

As Filipinas são um importante mercado da carne suína brasileira, afirma o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS, Rogério Kerber. Segundo ele, deverá ser o segundo maior comprador em 2024, perdendo apenas para a China. Em 2023 foi o terceiro maior mercado, com mais de 126 mil toneladas de carne suína exportada.



"Trata-se de uma vitória possível após a conquista do status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Se considerar aves e suínos, as duas proteínas aprovadas para a exportação do RS para as Filipinas, o volume em 2023 foi de 394 mil toneladas", detalha.



Em março deste ano, as autoridades filipinas reconheceram a equivalência de sistemas de inspeção sanitária, especificamente para as exportações brasileiras de carnes bovina, suína e aves. O Departamento de Agricultura e Inspeção das Filipinas outorgou ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) autorização para certificar e habilitar estabelecimentos auditados pela missão de inspeção do país asiático, num modelo conhecido como system accreditation. O acordo, que é válido por três anos, inclui a possibilidade de habilitar outras unidades produtivas que atendam aos requisitos estabelecidos.



Em dezembro de 2023, o Rio Grande do Sul fez parte do roteiro da missão das Filipinas que veio avaliar o sistema de defesa sanitária brasileiro e culminou na conquista do system accreditation. Os técnicos estrangeiros estiveram na sede da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e no posto de controle de divisa do Mapa em Uruguaiana, além de vistoriar uma granja de aves, na Serra, e uma criação de suínos no Noroeste do Estado.



"O líder da missão ficou bastante satisfeito com o que apresentamos. Recebemos a missão em dezembro e em março desse ano tivemos o reconhecimento da equivalência dos serviços de inspeção, o que foi bastante rápido", pontua a diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Seapi, Rosane Collares.



Desde 2023, o Rio Grande do Sul já recebeu 12 missões internacionais, interessadas em conhecer o sistema de vigilância e defesa sanitária animal do Estado. "É uma enorme satisfação ter a oportunidade de demonstrar a excelência do Serviço Veterinário Oficial gaúcho e a seriedade com que trabalhamos o tema da defesa sanitária animal", conclui Rosane.