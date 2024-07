Infraero cede equipamentos para São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que entregou para a cidade materiais e doações para auxiliar na manutenção e reconstrução da infraestrutura do município após as enchentes de maio. Ao todo foram enviados um trator, três torres de iluminação, três marteletes, três placas compactadoras, materiais hidráulicos, três geradores e um caminhão. Além dos equipamentos, foi recebida a doação de um carregamento de garrafas de água e agasalhos que serão destinados à Central de Arrecadação de Donativos (CAD),

Vanazzi agradeceu a entrega dos materiais e as operações que a Infraero realizou desde o começo das enchentes. "A Infraero nessa tragédia nos ajudou muito, fazendo diversas doações. Usamos esses caminhões aqui, para distribuir os mantimentos para a comunidade leopoldense.", afirmou o prefeito.

Um dos representantes da Infraero, Maurício Moromizato, enfatizou a importância destas contribuições. "A gente se mobilizou muito para fazer essas doações, a Infraero não mediu esforços para trazer esses equipamentos para São Leopoldo, tanto no início com ajuda humanitária e agora com essa contribuição de equipamentos para a infraestrutura. É de extrema importância essa movimentação que fizemos, por tudo que aconteceu, estamos sempre à disposição para qualquer ajuda que a cidade e a prefeitura precisar", destacou.

As três placas compactadoras, o trator e as três torres de iluminação ficarão com a Secretaria de Obras e Viação, sendo utilizados para nivelar o asfalto danificado pelas enchentes, realizar trabalhos noturnos de manutenção e outros serviços de infraestrutura na cidade. A cedência é por seis meses.