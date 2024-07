Trem dos Vales não deve ter passeios na temporada 2024

A temporada 2024 do Trem Vales corre o risco de não acontecer, segundo a organização do atrativo turístico. O passeio que percorre 46 quilômetros entre Guaporé, Lajeado, Vespasiano Corrêa e Muçum foi suspenso devido aos danos provocados pelas enchentes de maio. A estimativa de prejuízo para a região do Vale do Taquari é de R$ 12 milhões, de acordo com o coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana.

Por conta das chuvas, houve estragos nos trilhos, túneis e desmoronamento de terras ao longo da ferrovia. A Rumo Logística é a responsável pelo trecho. "Sabemos que a Rumo fez o levantamento dos prejuízos, mas ainda não tivemos contato com ela para saber a extensão desses danos.", comenta Rafael. Segundo ele, mesmo sem essa avaliação, a previsão é que não haja tempo hábil para fazer os reparos e promover o passeio de trem.

A operação deveria iniciar no dia 6 de julho, abrindo a sexta temporada de passeios que seguiria até dezembro. No ano passado, os passeios injetaram cerca de R$ 10 milhões na economia das cidades. O montante não leva em consideração a venda de bilhetes, mas sim o investimento médio feito pelos turistas que fazem o passeio e também visitam, compram e prestigiam empreendedores e prestadores de serviços locais.

Mais de 350 empreendimentos do Vale do Taquari dependem do turismo, segundo Rafael Fontana. Para julho, o Vale do Taquari deve receber cinco mil visitantes, conforme a previsão feita por entidades do turismo. Muitos empreendimentos estão ativos, se adaptando aos impactos da cheias do mês de maio

Ao longo das cinco edições, 119 mil viajantes realizaram o passeio de trem. Em média, nas temporadas do Trem dos Vales mobiliza em torno de 30 a 40 mil turistas, comenta o coordenador do Trem dos Vales. Para 2024, a projeção era que 48 mil passageiros viajassem pelo trem até dezembro.

Questionada sobre a situação da Ferrovia do Trigo, como é conhecida a estrada de ferro por onde passa o Trem dos Vales, a Rumo Logística se pronunciou através de nota. "Estamos mobilizados no levantamento e avaliação de todos os danos causados pelas chuvas que impactaram o estado. Dada a complexidade e abrangência da situação, ainda não é possível estimar prazos sobre os procedimentos necessários", disse a empresa no comunicado. A Rumo ainda complementou que segue em diálogo com o governo federal e demais autoridades competentes do setor para avaliação conjunta do cenário.

Sobre a questão do turismo em geral, Fontana lembra que os acessos ao Vale do Taquari ainda estão dificultados, como, por exemplo, a ligação entre Arroio do Meio e Lajeado, cuja ponte só deve ficar pronta em 2024. A ideia das entidades é fomentar outros atrativos, como, por exemplo, o Cristo Protetor, em Encantado, que voltou a receber visitas.