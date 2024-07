Trem do Pampa abre venda de bilhetes extras para duas datas em julho

abriu duas datas extras ainda neste mês, nos dias 21 e 28. Os ingressos para o primeiro dia de passeios do Trem do Pampa, novidade do turismo na Campanha Gaúcha, esgotaram em um dia de vendas. O início dos passeios ocorre no dia 20 de julho . Para atender a demanda, a Giordani Turismo, empresa responsável pela operação,

Com saídas previstas sempre aos sábados à tarde, o Trem do Pampa explora a beleza natural da Campanha gaúcha, na fronteira do Rio Grande do Sul e Uruguai, e ainda inclui visitação e degustação de vinhos e sucos da Vinícola Almadén. A região é a segunda maior produtora de vinhos finos do país e tem Indicação de Procedência (IP), reconhecimento dado a produtos ou serviços originários de uma determinada região, cujas características ou qualidade são exclusivamente ou essencialmente atribuídas ao local de origem.

Os passeios têm capacidade para 100 passageiros e irão levar os passageiros por 20 quilômetros entre as Estações de Sant'Ana do Livramento e a de Palomas, no Uruguai. O passeio tem duração aproximada de 3 horas e os bilhetes custam R$ 135 por pessoa incluindo a viagem de trem, o transfer rodoviário, degustação a bordo e visita à Vinícola Almadén. Crianças até 5 anos viajam gratuitamente no colo e moradores de Sant'Ana do Livramento e Rivera têm desconto de 50% no primeiro ano de operação, mediante apresentação de comprovante.