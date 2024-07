Defesa Civil de Lajeado tem novo coordenador

O tenente-coronel Luís Marcelo Gonçalves Maya assumiu, na semana passada, como novo coordenador da Defesa Civil de Lajeado. Maya já atuou como comandante do Corpo de Bombeiros, chefe do Estado-Maior do Comando do Corpo de Bombeiros do RS e, em seu trabalho mais recente, foi comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Taquari (CRPO-VT).

O novo coordenador da Defesa Civil assumiu após Gilmar Queiroz, antigo coordenador, pedir para deixar a função no fim de junho. Maya acompanhou as formas de atuação da equipe durante a cheia de junho e aceitou o convite feito pela administração municipal.

O coordenador chega à Defesa Civil após a cheia histórica de maio com a missão de estruturação do projeto de Núcleos de Proteção e Defesa Civil e de providenciar melhorias e ampliação da sede da Defesa Civil, que fica no Parque do Imigrante. "Os núcleos são orientados e treinados pela Defesa Civil do município para que as respostas, em caso de situação adversa, sejam mais eficientes e que as pessoas saibam como agir. Será uma estrutura para treinar e preparar melhor a comunidade, tornando mais eficiente a nossa comunicação com quem precisa de auxílio", explica Maya.

Maya tem 56 anos, é natural de Cachoeira do Sul, mas chegou ao Vale do Taquari em 1990. Em seu trabalho mais recente foi comandante do CRPO-VT, que responde pelos quartéis da Brigada Militar, até 2021, quando entrou para a reserva. O secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, explica que a escolha de Maya para a função foi técnica pela experiência e trabalho na região. "Conheço o trabalho do Maya há mais de 40 anos e sei que ele está motivado para dar sequência aos trabalhos na Defesa Civil", avalia.