Máquinas auxiliam nos trabalhos de reconstrução em Agudo

Como parte das ações de reconstrução do Estado, no âmbito do Plano Rio Grande, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) tem apoiado as prefeituras cedendo máquinas, que são utilizadas em diversos serviços, como desobstrução de vias, troca de tubulações e construção de pontes. Em Agudo, o trabalho está ocorrendo há 10 dias, permitindo o restabelecimento de acessos e facilitando o deslocamento da população.

No momento, há pelo menos cinco máquinas sendo utilizadas: uma patrola, uma escavadeira (draga), uma pá carregadeira e duas caçambas. De acordo com o assessor de Agricultura da prefeitura, Yitzhak Menegassi, o foco do trabalho tem sido a liberação de acessos às áreas rurais de plantio, bem como a troca de bueiros prejudicados pelas enchentes, além do aterramento nas cabeceiras de pontes.

"Sem o suporte dessas máquinas, que se somam às nossas, o trabalho seria muito mais difícil. Depois das enchentes, o cenário por aqui estava complicado. Agora, aos poucos, o esforço da Prefeitura se une ao empenho do governo do Estado e, juntos, estamos avançando na reconstrução", disse Menegassi.

Além de ceder horas-máquina, a Sedur disponibiliza servidores da pasta para acompanhar o trabalho junto à Prefeitura, de modo a assegurar a execução dos serviços previamente contratados.

"Como mecanismo de transparência, nós acompanhamos os trabalhos e realizamos registros fotográficos com georreferenciamento, de modo a evidenciar que as máquinas estão trabalhando nos locais estabelecidos. A partir das coordenadas emitidas, é possível saber exatamente onde cada máquina está", explicou o analista-administrador da Sedur, Alexandre Reichelt.