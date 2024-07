Rio Grande busca soluções para a Ilha dos Marinheiros

A ponte Wilson Mattos Branco, que dá acesso à Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no Sul do Estado, será reaberta somente em 2025. A ligação foi interditada esta semana pela prefeitura devido ao risco de colapso. Em um diagnóstico inicial, técnicos avaliaram a estrutura e afirmaram que ainda é possível recuperar a ponte.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, aborda que os engenheiros da prefeitura, agentes municipais da Zeladoria e do Trânsito estão realizando estudos para determinar sobre a recuperação da ponte. "Ela está interditada, mas pode ser reparada. Vamos concluir a primeira etapa da estabilização dela e seguiremos fazendo todas as análises sobre a passagem", comenta o chefe do executivo.

Por estar em fase de diagnóstico dos estragos, o prefeito explica que ainda não há estimativa do valor das obras de recuperação e nem da data exata da reabertura para os moradores. Os danos foram causados pela força das chuvas que atingiram a cidade no mês de maio. "No mínimo, seis meses para recuperar a ponte. Ainda estamos projetando os orçamentos", diz o chefe do executivo.

Para amenizar a situação dos moradores da localidade, a alternativa encontrada pelo município será a utilização de uma balsa, que será emprestada pelo Exército Brasileiro. A embarcação chegará neste sábado (6) para iniciar a operação. "Nós estamos construindo uma cabeceira para poder encostar a balsa. Até a próxima sexta-feira (12) estará disponível a população", promete o prefeito, reiterando que essa data pode ser antecipada. A jangada tem capacidade para transportar, em média, 40 pessoas. A travessia será gratuita aos moradores.

Também a prefeitura está na procura de uma balsa para alugar. E, caso consiga financiamento do poder público, o acesso dessa embarcação também será livre para a comunidade.

Com 1.500 moradores, a Ilha do Marinheiros fica a 30 quilômetros do centro de Rio Grande. Atualmente a locomoção de pessoas e mantimentos é feita pelos donos de embarcações habilitados pela Capitania dos Portos, que oferecem serviços particulares de travessia na localidade de Porto Rei. Os barcos tem capacidade de transportar 20 indivíduos por travessia. Junto a isso, é cobrado o valor de R$ 5 por passageiro.

Além disso, as estradas que levam até o local da travessia tem trechos alagados. "Algumas localidades do interior e algumas ruas mais baixas da cidade estão com água. Agora a água está baixando, mas tem ruas que ficaram 30 dias embaixo d'agua", explica Branco.

Por causa das cheias no interior da Ilha do Marinheiros, a prefeitura suspendeu a saída do micro-ônibus - transporte interno da população residente na Ilha até a localidade do Porto Rei. De acordo com a prefeitura, a disponibilidade do serviço depende das condições do tempo e da estrada que, no momento, não estão favoráveis para deslocamento. O veículo que tem capacidade de transporte de 20 pessoas fará o trajeto pelas comunidades Clínica, Bandeirinhas, Fundos, Marambaia até Porto Rei.