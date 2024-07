Dois meses após a enchente, Canoas segue com trabalhos de limpeza

A Operação Limpeza, realizada pela prefeitura de Canoas, continua avançando nos bairros do lado oeste da cidade, dois meses depois da cidade ter sido atingida pela maior enchente da história. Os trabalhos alcançaram a marca de 100 quilômetros de vias limpas no município. Já foram retirados das ruas 167.848 metros cúbicos de resíduos de casas atingidas pelas enchentes.

Neste momento de ampliação, já estão operando na cidade 96 retroescavadeiras, 244 caminhões e 35 caminhões garra, número que está em constante expansão, conforme as empresas contratadas enviam mais máquinas.

Para reforçar os trabalhos de limpeza, Canoas passa a contar com equipes de limpeza durante 24 horas no bairro Mathias Velho. São 20 retroescavadeiras e 40 caminhões atuando no horário estendido. Os moradores que tiverem móveis, eletrodomésticos e outros itens danificados pelas enchentes devem deixá-los em frente às suas casas para que os caminhões façam a retirada de acordo com um cronograma.