Canoas vai ofertar auxílio psicológico gratuito para a população

O Hospital Universitário (HU) de Canoas, em parceria com o Hospital do Coração (HCOR), de São Paulo, irá ofertar atendimento psicológico gratuito à população e aos funcionários atingidos pelas enchentes. Ao todo, serão sete psicólogos à disposição no atendimento presencial, que será exclusivo para a população.

Eles serão coordenados pela psicóloga Cristiane Manzon Motolla. O HCOR ainda cederá sua estrutura de telemedicina e seus psicólogos para atender os funcionários do HU.

O Psicologia em Ação é um projeto que tem como objetivo atender os pacientes de forma humanizada, com ética, com abordagem terapêutica e com local adequado para atender às pessoas que precisam de auxílio, sobretudo após o período da maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. A ideia surgiu durante o período das enchentes, em que Canoas foi uma das cidades mais afetadas, e servirá para acolher, em especial, a população canoense e os colaboradores do Hospital Universitário.

No atendimento presencial, os pacientes serão selecionados por ordem de inscrição. O serviço é apenas para canoenses a partir dos 16 anos. Já a telemedicina é exclusiva para os colaboradores do Hospital Universitário.

Ambos os serviços funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h30. As inscrições podem ser feitas acessando o formulário disponível no site da prefeitura de Canoas. É necessário preencher os dados solicitados para, posteriormente, confirmar data e hora do atendimento, por meio de contato telefônico que será feito pela central de agendamentos.