Corsan começa obra de estação de bombeamento de esgoto em Alvorada

A Corsan deu início, nesta terça-feira (2), à construção de uma nova estação de bombeamento de esgoto (EBE), no bairro Maria Regina, em Alvorada. Um ato institucional marcou o começo da obra, que tem investimento de R$ 7,5 milhões.

A nova estação vai beneficiar 105 mil pessoas de Alvorada e Viamão. Atualmente, 28,42% dos dois municípios contam com coleta e tratamento de esgoto. Com a conclusão da primeira etapa da obra, o percentual já passará para 29,74%.

Nesta primeira fase, será colocado em funcionamento um grupo de motor-bomba que levará os resíduos domésticos, como água de pias de banheiros e cozinhas, para a estação de tratamento de esgoto (ETE), na rua Estocolmo, no bairro Nova Americana. Isso vai possibilitar 1.766 ramais para ligações de casas à rede coletora de esgoto, em benefício de 7,1 mil pessoas. A obra tem conclusão prevista para dezembro.

"Esta etapa inicial dará melhores condições de saneamento para os moradores de Alvorada. Com a sequência das melhorias na região, cada vez mais pessoas serão favorecidas por melhores condições de vida e saneamento básico. Seguimos com a responsabilidade de buscar uma excelente entrega de nossos projetos para a universalização do esgotamento sanitário", diz o diretor executivo regional da Corsan, Fábio Arruda.

Durante a obra, os moradores receberão a visita das equipes de trabalho técnico e social da Corsan, que vão informar sobre os procedimentos que eles deverão fazer depois da rede pronta e de receberem a notificação para o início das interligações das residências. Eles também explicam também as vantagens do esgotamento sanitário para a saúde pública, o meio ambiente e a valorização dos imóveis.

A obra está voltada ao projeto de universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal. Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende no Rio Grande do Sul, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano até lá.