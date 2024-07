Instituto Maria Schmitt assume a gestão do Hospital de Viamão

A prefeitura de Viamão assinou o contrato de gestão do Hospital Viamão com o Instituto Maria Schmitt (IMAS), de Santa Catarina, que obteve a melhor classificação em processo seletivo. O ato ocorreu no fim da semana passada.

A prefeitura investiu R$ 25 milhões para a compra da instituição Segundo informações da prefeitura, 10 empresas estavam interessadas na gestão da casa de saúde. "Estamos cumprindo o nosso compromisso de não fechamento do hospital e, agora, temos a missão de melhorar os serviços prestados junto com o Estado e a nova prestadora do serviço", disse o prefeito Nilton Magalhães.

A Superintendente de Planejamento do IMAS, Patrícia Paladini, falou sobre a expectativa do instituto em assumir o hospital da Região Metropolitana. "Sabemos do grande desafio que será recuperar a confiança da população na instituição, mas estamos preparados para darmos respostas positivas", disse. O Instituto assumiu recentemente, também, a gestão do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte.

Após a assinatura do contrato com a prefeitura, o governo do Estado fará a contratualização dos serviços com o IMAS. A previsão é que a transição de gestão ocorra até o fim do mês de julho.