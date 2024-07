São Leopoldo finaliza primeira etapa de limpeza da cidade

A Secretaria de Mobilidade e Serviços Urbanos de São Leopoldo divulgou as atualizações no recolhimento dos resíduos da força-tarefa de limpeza. Mais de 285 mil toneladas de móveis e materiais foram recolhidos pelas equipes de limpeza atuantes na cidade desde o início dos trabalhos, ainda em maio.

No domingo (30) foi finalizada a primeira etapa do processo, o recolhimento dos resíduos volumosos, onde ainda não foram acessados pelas equipes. Nesta segunda-feira (1) as equipes continuaram o recolhimento dos rescaldos, como aqueles materiais que foram descartados após as equipes passarem pela rua, além de efetuarem as raspagens e lavagens das vias e calçadas. A operação de limpeza cumpre essa primeira etapa com o trabalho de cerca de 1.000 trabalhadores que estão na linha de frente, de segunda a segunda, trabalhando com mais de 300 máquinas durante todo o dia.