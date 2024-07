Equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária coleta dados em Taquara

Danos em plantações, no cultivo de hortaliças, em pastos, cercas, estradas e bueiros são alguns dos problemas causados em Taquara pela maior catástrofe climática, provocada pelas fortes chuvas, que atingiram todo o Rio Grande do Sul entre o final de abril e o início de maio. Na semana passada Integrantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) visitaram diversas localidades do interior da cidade do Vale do Paranhana para averiguar os estragos, que ainda são visíveis após quase dois meses da tragédia.

O gabinete itinerante do MAPA, acompanhado de profissionais da Secretaria da Agricultura, Emater, e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, dividido em cinco equipes, estiveram em Rio da Ilha, Padilha, Padilha Velha, Moquém, Passo da Ilha, Açoita Cavalo, Olhos D'Agua, Cachoiera Grande, Linha Gonzaga, Arroio Grande e Linha São João. Nestes locais, além de verificarem a situação dos campos, conversaram com moradores.

Em uma das propriedades, em Olhos D'água, voltada à extração e venda de leite, os proprietários afirmaram que os danos nas estradas e pontes impediram que o caminhão de transporte do produto chegasse ao local. Além disso, devido ao dano no pasto, os animais passaram cerca de uma semana se alimentando somente de silagem, reduzindo a quantidade de leite. Os proprietários afirmaram aos técnicos do Ministério e da secretaria de Agricultura que acham improvável retomar os níveis de produção anteriores, devido ao impacto na alimentação das vacas.

"É uma ação importante, pois destas visitas surgirá um relatório que possibilitará definir as melhores maneiras de recuperarmos a produção das zonas rurais", destaca a prefeita Sirlei Silveira.

A visita do Gabinete Itinerante em Taquara faz parte das iniciativas do Programa Emergencial de Reconstrução do Agronegócio do Rio Grande do Sul, que ocorre até o fim do ano em cidades atingidas pela enchente de maio no Estado. As visitações seguem nos próximos meses, um município por manhã, até o mês de dezembro.