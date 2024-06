Cruzamento de dados é feito para autorizar pagamento de benefícios em Rio Grande

situação dos auxílios direcionados para a população afetada pela enchente. Além de apresentar números atualizados sobre o encaminhamento dos benefícios para as famílias de Rio Grande, Branco revelou uma mudança nos critérios por parte do governo federal para o pagamento do Auxílio Reconstrução. O prazo para cadastro no programa encerra nesta terça-feira (25) Em live na manhã desta segunda-feira (24), o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, acompanhado do secretário de Cidadania e Assistência Social, Evandro Silveira, apresentou uma série de esclarecimentos sobre a. Além de apresentar números atualizados sobre o encaminhamento dos benefícios para as famílias de Rio Grande, Branco revelou uma mudança nos critérios por parte do governo federal para o pagamento do Auxílio Reconstrução.

Em reunião com representantes da Defesa Civil Nacional e dos Ministérios do governo federal, o prefeito foi informado que o pagamento do Auxílio Reconstrução está sendo feito após cruzamento da base de dados com imagens de satélite da região nos dias de enchente, e não apenas a partir dos cadastros enviados pelo município, conforme informado inicialmente. A prática também está sendo realizada pelo governo do RS para a liberação de recursos dos programas Volta por Cima e Pix SOS.

"Tanto o governo do RS quanto o governo federal estão pagando com as informações das fotos de satélite dos períodos das enchentes, onde a água chegou de fato e onde foi afetado diretamente. Isso para nós foi uma surpresa também. Estivemos em reunião com o Ministro da Casa Civil e toda sua equipe, com várias prefeituras também, e eles informaram que tinham adotado esse critério. A nossa manifestação foi de que isso não foi dito no início. O critério era ter sido desalojado ou desabrigado", comenta.

Sobre o tema, ele também destacou que todas as informações sobre as regiões atingidas foram repassadas com base nos dados das universidades que prestaram apoio ao município. Ainda de acordo Branco, a Defesa Civil Nacional deve estar em Rio Grande nos próximos dias. Segundo o informado, o órgão virá ao município para visualizar e entender o contexto da enchente na região, assim como seus impactos na comunidade.