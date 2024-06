Agricultores da Serra podem receber sistema antigranizo

O projeto de instalação de um sistema antigranizo está em análise por diversos municípios da região da Serra gaúcha. Nesta semana, representantes de prefeituras, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares se reuniram no Centro Administrativo, em Caxias do Sul, para conhecer os detalhes. O tema será aprofundado durante encontro marcado para o próximo dia 1 de julho, às 14h, no auditório da prefeitura.

O sistema será apresentado pela empresa Anti-Granizo Fraiburgo (AGF) Ltda. A iniciativa foi implantada em 13 municípios de Santa Catarina, onde existe um convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura. O sistema usa iodeto de prata, que diminui de tamanho ou até elimina as pedras de gelo antes que elas atinjam as plantações. A queima do iodeto de prata é feita por um gerador. Para saber quando ligar o equipamento, é preciso monitorar o tempo através de radar.

"Precisamos investir em ações que possibilitem ao agricultor conviver com os extremos do clima, para viabilizar a produção agrícola. Com as enchentes de maio vimos como é essencial que a agricultura sobreviva aos desafios climáticos. O setor precisa seguir em frente para garantir o abastecimento e a renda dos produtores rurais, que foram seriamente afetados", afirma o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Valmir Susin.