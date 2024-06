Meia Maratona de Caxias do Sul é marcada para o dia 24 de novembro

Foi dada a largada para o período de inscrições para a 9ª edição da Meia Maratona de Caxias do Sul. No evento de lançamento, que foi precedido por um treino aberto que teve 400 corredores inscritos, foi divulgada a data da prova deste ano: 24 de novembro.

Além do número expressivo de atletas, o evento, parte da programação da semana de aniversário do município.

A edição 2024 da Meia Maratona de Caxias do Sul terá como novidades também, além do mês de realização, modificação do percurso dos 10km e inclusão de um ponto de hidratação, espaçamento dos horários entre as largadas, aumento no valor da premiação dos 21km em 50% e inclusão da distribuição de isotônicos (no meio do percurso da meia e no final da prova para todos atletas).