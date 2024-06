São Leopoldo irá rever calendário dos festejos dos 200 anos da imigração alemã

O Comitê do Bicentenário da imigração alemã de São Leopoldo se reuniu para o primeiro encontro após a histórica enchente do início de maio, evento climático que afetou diretamente 180 mil leopoldenses. Coordenado pelo secretário de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, a reunião foi um momento para que os integrantes do Comitê expusessem suas impressões acerca da calamidade e sugerissem adaptações ao calendário original.

"Faremos o que for possível para ressaltar a história da imigração no Bicentenário, entretanto, a agenda original será readaptada à nova realidade", destacou o Frison, ao repassar o calendário de eventos que vinha sendo planejado antes da enchente. A comemoração ocorrerá em 25 de julho. Uma agenda de eventos que remetam à superação e à reconstrução da cidade e resgatem sentimentos de alegria e pertencimento na comunidade foram sugestões apresentadas no encontro.

O representante da secretaria estadual da Cultura, Eduardo Hahn, comprometeu-se a buscar formas de agilizar a assinatura do convênio entre o Estado e a prefeitura de São Leopoldo para o processo licitatório das obras de restauração da Casa do Imigrante/Museu do Imigrante. "É importante que todos os que tiverem oportunidade de falar com seus contatos junto ao governo do Estado, o façam. Queremos muito iniciar a obra ainda neste ano", ressaltou o secretário Frison.