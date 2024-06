Hospitais de Pelotas sofrem com falta de estoque de sangue

O estoque de sangue O e O- no Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) está 95% abaixo do ideal e necessita de doações urgentes. A situação já compromete o atendimento nos hospitais São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa, em Pelotas, e em outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha, que dependem do HemoPel.

Sem o estoque ideal, cirurgias eletivas e emergenciais podem ser adiadas e transfusões de sangue regulares podem ser suspensas, já que o sangue só pode ser obtido por meio de doações, e é insubstituível. O atendimento para doações é feito de segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h, sem fechar ao meio-dia, e a legislação garante folga aos trabalhadores no dia da doação.

O candidato a doador deve procurar o HemoPel com documento de identidade com foto. No dia da doação, precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes por ano. Mulheres a cada três meses, até três doações anuais.

Podem doar pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, com idade entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 quilos. Porém, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam ter autorização dos responsáveis legais. Em caso de contato com pessoas com doenças transmissíveis, como a Covid ou Influenza, é importante fazer um intervalo para confirmar que não contraiu.