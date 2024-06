Banco de Sangue do Alto Uruguai é aberto em novo local de Erechim

O Banco de Sangue do Alto Uruguai, administrado pela Associação Beneficente dos Receptores de Sangue de Erechim (Aberse), passou a atender em novo endereço nesta semana. Localizado ao lado a Unidade Municipal de Referência em Saúde - antiga UPA - o Banco de Sangue entrou em funcionamento na segunda-feira (17). Nesta terça-feira (18) diversas pessoas estiveram conhecendo o espaço.

Os investimentos passam de R$ 2 milhões. O Banco de Sangue está aparelhado tecnologicamente com uma estrutura moderna, com novos espaços físicos dispostos numa área de 750 metros quadrados e com equipamentos de última geração que possibilitarão a ampliação dos serviços, com condições de atender a demanda da saúde pública.

O Banco de Sangue tem a finalidade de coletar, processar, armazenar e abastecer de sangue e seus hemocomponentes os hospitais de Erechim e região, todos os serviços públicos e privados de saúde que necessitem deste insumo vital, beneficiando as pessoas que utilizam o sistema de saúde. "O local abastece o nosso (hospital) Santa Terezinha. Para se ter uma ideia, uma bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas, por isso, quem pode é importante doar sangue", observa o prefeito, Paulo Polis.

O presidente da Aberse, Alexandre Lírio Bisognin agradeceu pelo trabalho integrado e pelo resultado alcançado. "O Banco de Sangue será referência para todos os 240 mil habitantes do Alto Uruguai e vai manter o estoque de sangue e hemocomponentes compatíveis com as demandas da região, prestando excelente atendimento aos doadores", declara.

Para doações de sangue é necessário agendamento presencial ou pelo telefone (54) 3522.5366. O atendimento acontece de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h, na sexta das 9h às 11h e o primeiro sábado de cada mês, das 7h às 11h.